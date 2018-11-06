Sivas'ta kazanan yok!
Galibiyete hasret iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Sivas son 25 dakikada 10 kişi oynayan Konya karşısında 1 puana razı oldu.
ÖMER ALİ KIZARDI
21'DE Ömer'in şutunda Tolgahan başarılıydı. 29'da Uğur Çiftçi'nin ortasını iyi takip eden Ziya, kafayı vurdu. Kaleci Serkan güçlükle topu kontrol etti. 62'de kazanılan frikiğin başına Milosevic geçti. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi. 66'da Torje'ye üst üste fauller yapan Ömer Ali, çift sarıyla oyundan atıldı. 77'de Rybalka ortaladı. İyi yükselen Torje'nin kafasında top Serkan'da kaldı.
- 5.11.2018 19:46
- Güncelleme: 6.11.2018 01:31
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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