Sivas'ta kazanan yok! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'ta kazanan yok!

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a>'ta kazanan yok!

    Galibiyete hasret iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı. son 25 dakikada 10 kişi oynayan Konya karşısında 1 puana razı oldu.

    Haftalardır galibiyet özlemi çeken iki takımın mücadelesinde kazanan olmadı. Taraftarı önünde Konyaspor'u konuk eden , son 25 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında bir puana razı oldu. İlk tehlikeli atak konuk takımdan geldi. 6'da Jevtovic'in ara pasına hareketlenen Ömer Ali, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu harcadı.

    ÖMER ALİ KIZARDI
    21'DE Ömer'in şutunda Tolgahan başarılıydı. 29'da 'nin ortasını iyi takip eden Ziya, kafayı vurdu. Kaleci Serkan güçlükle topu kontrol etti. 62'de kazanılan frikiğin başına Milosevic geçti. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi. 66'da Torje'ye üst üste fauller yapan Ömer Ali, çift sarıyla oyundan atıldı. 77'de Rybalka ortaladı. İyi yükselen Torje'nin kafasında top Serkan'da kaldı.
    1. 5.11.2018 19:46
    2. Güncelleme: 6.11.2018 01:31
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