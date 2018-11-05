Erol Bulut'tan galibiyet açıklaması!
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Erol Bulut'tan galibiyet açıklaması!

    Erol Bulut'tan galibiyet açıklaması!

    ’in 11. hafta maçında deplasmanda Aytemiz ’u 1-0 mağlup eden Evkur ’da , ”İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi sergiledi. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz” dedi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan E. Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün karşısında zor bir maç olacaklarını tahmin ettiklerini söyledi. Bulut, " kendi evinde iyi baskı yapan, koşan ve güzel oyun sergileyen bir ekip. Bugün de aynı şekilde baskılı oynadılar ama biz bir golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık ve sonuna kadar koruduk. O yüzden takımımı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi yaptı. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz" dedi.

    1. 4.11.2018 19:05
    2. Güncelleme: 5.11.2018 01:52
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