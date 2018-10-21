Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Bu maç öncesinde 16. sıradaki ev sahibi takımın 7 puanı bulunuyor. 12 puanlı Atiker Konyaspor ise 7. sırada yer alıyor.





11'LER!

Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin Yalçın, Jach, Petrucci, Boldrin, Brabec, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Orhan, Vedat Muriqi

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Opanasenko, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER

Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 20 maçın sadece üçünü kazanabilen Rizespor (10B 7M), bu üç galibiyeti de iç sahada aldı.

Rizespor'un Süper Lig tarihinde evinde hiç mağlup olmadan en fazla karşılaştığı takım Konyaspor (3G 7B).

Rizespor ile oynadığı son altı maçta yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor (2G 4B), elde ettiği iki galibiyeti son üç karşılaşmada aldı (1B).

Süper Lig'de oynadığı son üç maçta rakiplerine ikişer gol atan Konyaspor, en son Şubat 2014'te dört maçlık böyle bir seri yakalamıştı (toplam 10 gol).

Bu sezonun ilk altı haftasını üç puanla geçen Rizespor (3B 3M), Okan Buruk yönetiminde çıktığı iki maçta daha fazla puan topladı (4 puan; 1G 1B).