RİZESPOR - KONYASPOR | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
Bu maç öncesinde 16. sıradaki ev sahibi takımın 7 puanı bulunuyor. 12 puanlı Atiker Konyaspor ise 7. sırada yer alıyor.
11'LER!
Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin Yalçın, Jach, Petrucci, Boldrin, Brabec, Süleyman Koç, Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Orhan, Vedat Muriqi
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Opanasenko, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Yatabare
MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER
Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı 20 maçın sadece üçünü kazanabilen Rizespor (10B 7M), bu üç galibiyeti de iç sahada aldı.
Rizespor'un Süper Lig tarihinde evinde hiç mağlup olmadan en fazla karşılaştığı takım Konyaspor (3G 7B).
Rizespor ile oynadığı son altı maçta yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor (2G 4B), elde ettiği iki galibiyeti son üç karşılaşmada aldı (1B).
Süper Lig'de oynadığı son üç maçta rakiplerine ikişer gol atan Konyaspor, en son Şubat 2014'te dört maçlık böyle bir seri yakalamıştı (toplam 10 gol).
Bu sezonun ilk altı haftasını üç puanla geçen Rizespor (3B 3M), Okan Buruk yönetiminde çıktığı iki maçta daha fazla puan topladı (4 puan; 1G 1B).
- 21.10.2018 13:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu: "Şampiyonluk konuşacak durumda değiliz"
Toplam 4
Yorum
Bed Cocu Adam doğru söylemiş şampiyonluk değil ,bu takım kümede kalır mı kalmaz mı onu konuşalım.
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 3
Yorum
Kocu Başkan sen bırak bu işleri git mis gibi şirketini yönet Comolli yi Genel Müdür yap Cocu yu da satış direktörü yap o biçim kar yaparsınız.
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Maç Sonucu | Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 13
Yorum
Tşk koç Gençlerbirliği ilhan cavcav sezonunda ligden düştü Bizim fenerimizde bu gidişle lefter küçükandonyadis sezonunda ligden düşecek gibi.
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