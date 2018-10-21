Rizede maç sonu ortalık karıştı!

Konyasporlu oyuncu ise karşılaşmanın sonrasında formasını çıkarıp, Rizesporlu taraftarlara gösterdi. Uğur'a Vedat Muric ve bazı Çaykur Rizesporlu futbolcular engel olmaya çalışırken, iki takım oyuncuları arasında bir anda tartışma başladı.