Rizede maç sonu ortalık karıştı! - Galeri - Fotomaç
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Rize'de maç sonu ortalık karıştı!

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında ortalık karıştı.

    21 Ekim 2018 Pazar, 16:16:32 Güncelleme: 16:16:41
    Rizede maç sonu ortalık karıştı!

    Karşılaşmanın son dakikalarında Çaykur Rizesporlu taraftarlar Uğur Demirok'a tepki gösterirken, "Şike yapsana Uğur Demirok" tezahüratlarında bulundular.

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    Rizede maç sonu ortalık karıştı!

    Konyasporlu oyuncu ise karşılaşmanın sonrasında formasını çıkarıp, Rizesporlu taraftarlara gösterdi. Uğur'a Vedat Muric ve bazı Çaykur Rizesporlu futbolcular engel olmaya çalışırken, iki takım oyuncuları arasında bir anda tartışma başladı.

    Rizede maç sonu ortalık karıştı!

    Saha içinde yaşanan gerilimi VAR'dan izleyen hakem Volkan Bayarslan, olay esnasında Uğur'a vurduğu gerekçesiyle Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak'a kırmızı kart gösterdi. Vedat Muric ise sarı kart aldı.

    Rizede maç sonu ortalık karıştı!

    Karşılaşmadan kareler:

    Rizede maç sonu ortalık karıştı!
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