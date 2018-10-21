ANKARAGÜCÜ - MALATYASPOR | CANLI

Bu sezon 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 10 puanı bulunan Ankaragücü iki maçtır kazanamıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri Yeni Malatyaspor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Erol Bulut yönetiminde 12 puanla 8. sırada bulunan Yeni Malatya ise Ankaragücü deplasmanında galibiyet peşinde.

E.Y MALATYASPOR ANKARA'DAN PUAN HEDEFLİYOR



Spor Toto Süper Ligin 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü E. Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Malatya ekibi, mücadeleden puanla dönmeyi hedefliyor.

Liglere milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık aranın tamamlanmasının ardından gözler 9. haftadaki maçlara çevrildi. Ligin sekizinci haftasında D. G. Sivasspor ile oynayan ve 4-4 sona eren mücadeleyle lig tarihine geçen E. Yeni Malatyaspor, bu hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. 21 Ekim Pazar günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma 16.00'da başlayacak.

5 HAFTADA 1 GALİBİYET

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 8 haftalık bölümde 12 puan topladı. Geride kalan 8 maçta 3 kez galip gelen sarı-kırmızılılar, 3 maçta berabere kalırken 2 mücadeleyi kaybetti. Malatya temsilcisi, bu 8 karşılaşmada rakiplerine 11 gol attı, kalesinde ise 9 gol gördü. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada ise sadece 1 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2'de mağlubiyet alarak, 5 puan toplayabildi.

EROL BULUT: "DİRİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var. Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Takımın Ankaragücü maçına hazırlandığı Antalya'da basın mensupların açıklamalarda bulunan Erol Bulut, hafta sonu diri bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların takıma katıldığını belirten Bulut, "Sivasspor maçından sonra verilen 3 günlük iznin ardından Antalya'da buluştuk. Tedavileri İstanbul'da süren ve ülkelerinin milli takım kamplarına giden oyuncularımız geçen hafta bizimle birlikte olamadı. Ama sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldı. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var" diye konuştu.

MUHTEMEL 11'LER

ANKARAGÜCÜ

Hopf - Erdem, Alihan, Yalçın, Tiago, Faty, Sedat, Putsila, Bifouma, Kenan, Kehinde

SAKAT: Moulin, Heurtaux, Youness Mokhtar, El Kabir*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 250 TL, 2. Kategori 150 TL, 3. Kategori 30 TL, 4. Kategori 25 TL, 5. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 25 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Farnolle- Rahman, Sadık, Mina, Chebake, Muniru, Donald, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

SAKAT: Ömer

CEZALI: Yok