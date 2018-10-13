Birliğe genel sekreter – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Birliğe genel sekreter

    Birliğe genel sekreter
    FİKRET Orman'ın başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği'nde Genel Sekreter belli oldu. Açıklama, Kulüpler Birliği'nden geldi. Çağrı İlk, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri oldu. Yapılan açıklamada, İlk'in vakfın ve nezdinde temsiliyetini de sağlayacağı ifade edildi.
    1. 13.10.2018
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