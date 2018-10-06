Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fernolle - Seth, Mina, Sadık, Murat, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
SAKAT: Ömer, Rahman, Ertaç
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 15 TL, Misafir 13 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Ali Şaşa l- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Hakan, Rybalka, Medjani, Robinho, Muhammet
SAKAT: Ndinga, Mert Hakan
CEZALI: Yok
AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Aykut, Sissoko, Regattin, Güray, Manu, Seleznyov
SAKAT: Serginho, Eray
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı E,F,G,G 70 TL, kapalı C,D,I,J 60 TL, kapalı A,B,K,L 50 TL, maraton 40 TL, kale arkaları 30 TL ve misafir tribün 39 TL
TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Burak- Rodallega
SAKAT: Kamil Ahmet, Ibanez
CEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro (Emre), Elia (Napoleoni), Adebayor
SAKAT: Alparslan
CEZALI: Arda
ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubic, Uğur Demirok, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Yatabare
SAKAT: Ali Turan, Filipovic
CEZALI: Jahovic
BİLET FİYATLARI:Batı Alt D 150,00 TL, Batı Alt C-E 120,00 TL, Batı Alt B-F 105,00 TL, Batı Alt A-G 90,00 TL, Batı Üst B-C 125,00 TL, Batı Üst A-D 105,00 TL, Doğu Alt D 125,00 TL, Doğu Alt C-E 105,00 TL, Doğu Alt B-F 85,00 TL, Doğu Alt A-G 65,00 TL, Doğu Üst D 125,00 TL, Doğu Üst C-E 105,00 TL, Doğu Üst B-F 85,00 TL, Doğu Üst A-G 65,00 TL, Kale Arkaları 65,00 TL, Misafir Tribünü 84,50 TL
BEŞİKTAŞ
Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner-Atiba-Oğuzhan (Medel) -Quaresma-Ljajic-Babel-Vagner Love
SAKAT: Adriano*
CEZALI: Yok
Kaynak: DHA
- 6.10.2018 11:29
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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