Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

    EVKUR YENİ MALATYASPOR
    Fernolle - Seth, Mina, Sadık, Murat, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib
    SAKAT: Ömer, Rahman, Ertaç
    CEZALI: Yok

    BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 15 TL, Misafir 13 TL

    DEMİR GRUP SİVASSPOR
    Ali Şaşa l- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Hakan, Rybalka, Medjani, Robinho, Muhammet
    SAKAT: Ndinga, Mert Hakan
    CEZALI: Yok

    AKHİSARSPOR
    Fatih - Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Aykut, Sissoko, Regattin, Güray, Manu, Seleznyov
    SAKAT: Serginho, Eray
    CEZALI: Yok

    BİLET FİYATLARI: Kapalı E,F,G,G 70 TL, kapalı C,D,I,J 60 TL, kapalı A,B,K,L 50 TL, maraton 40 TL, kale arkaları 30 TL ve misafir tribün 39 TL

    TRABZONSPOR
    Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Burak- Rodallega
    SAKAT: Kamil Ahmet, Ibanez
    CEZALI: Yok

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
    Mert - Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro (Emre), Elia (Napoleoni), Adebayor
    SAKAT: Alparslan
    CEZALI: Arda

    ATİKER KONYASPOR
    Serkan - Skubic, Uğur Demirok, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Hurtado, Yatabare
    SAKAT: , Filipovic
    CEZALI: Jahovic

    BİLET FİYATLARI: D 150,00 TL, Batı Alt C-E 120,00 TL, Batı Alt B-F 105,00 TL, Batı Alt A-G 90,00 TL, B-C 125,00 TL, Batı Üst A-D 105,00 TL, D 125,00 TL, Doğu Alt C-E 105,00 TL, Doğu Alt B-F 85,00 TL, Doğu Alt A-G 65,00 TL, D 125,00 TL, Doğu Üst C-E 105,00 TL, Doğu Üst B-F 85,00 TL, Doğu Üst A-G 65,00 TL, Kale Arkaları 65,00 TL, Misafir Tribünü 84,50 TL

    BEŞİKTAŞ
    Karius-Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner-Atiba-Oğuzhan (Medel) -Quaresma-Ljajic-Babel-Vagner Love
    SAKAT: Adriano*
    CEZALI: Yok



    Kaynak: DHA
    1. 6.10.2018 11:29
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