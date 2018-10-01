Spor Toto Süper Lig: Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    : Ankaragücü 0 - 1

    Spor Toto Süper Lig: Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor

    , deplasmanda Ankaragücü'nü 18. dakikada Hakan Özmert'in golüyle 1-0 mağlup etti

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 1.10.2018 20:05
    2. Güncelleme: 1.10.2018 21:53
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