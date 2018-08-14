VAR'a Dünya Kupası ayarı
TFF ve MHK, ilk hafta VAR’a yöneltilen eleştiriler üzerine; Rusya’daki gibi üçlü ekran ve pozisyonların ekrana yansıtılması şeklinde bir dizi karar aldı
TFF'nin MHK'den de gelen talep üzerine 2. haftayla birlikte bir dizi yeniliğe gitme kararı aldığı belirtildi. TFF'nin, Dünya Kupası'ndaki gibi üçlü ekrana geçilmesi (hakem, VAR odası, pozisyon), VAR pozisyonlarının üç boyutlu ekrana yansıtılması ve yine VAR odasının görüntüsünün de gösterilmesi gerektiği kararına vararak yayıncı kuruluştan talep ettiği bildirildi.
Daha önce futbol ailesine VAR için sabır çağrısında bulunan TFF ve MHK cephesinin, yaptıkları VAR zirvesinde ilk hafta sonuçlarına göre VAR'ın hedefine ulaştığını, tek sıkıntının sistemin yavaşlığı olduğu konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Hakemlerin ve operatörlerin deneyim kazanmasıyla sistemin daha iyi işler hale geleceği ifade edildi.
- 14.8.2018
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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