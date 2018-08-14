VAR'a Dünya Kupası ayarı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    VAR'a ayarı

    VAR'a <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> ayarı

    ve , ilk hafta VAR’a yöneltilen eleştiriler üzerine; ’daki gibi üçlü ekran ve pozisyonların ekrana yansıtılması şeklinde bir dizi karar aldı

    VAR'la ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran ve 'nin, yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişikliğe gitme kararı aldığı öğrenildi. Sporx'in haberine göre; dün Riva'da VAR zirvesi yapıldı.

    'nin 'den de gelen talep üzerine 2. haftayla birlikte bir dizi yeniliğe gitme kararı aldığı belirtildi. TFF'nin, 'ndaki gibi üçlü ekrana geçilmesi (hakem, VAR odası, pozisyon), VAR pozisyonlarının üç boyutlu ekrana yansıtılması ve yine VAR odasının görüntüsünün de gösterilmesi gerektiği kararına vararak yayıncı kuruluştan talep ettiği bildirildi.

    Daha önce futbol ailesine VAR için sabır çağrısında bulunan TFF ve MHK cephesinin, yaptıkları VAR zirvesinde ilk hafta sonuçlarına göre VAR'ın hedefine ulaştığını, tek sıkıntının sistemin yavaşlığı olduğu konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi. Hakemlerin ve operatörlerin deneyim kazanmasıyla sistemin daha iyi işler hale geleceği ifade edildi.
    1. 14.8.2018
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