Timsah’ta çifte bomba! Doumbia ve Saivet...
Geçen sezon Sivas’ta Senegalli 10 numara ve S.Lizbon’un Fildişili golcüsüyle el sıkışan Timsah’ın ufak pürüzleri giderdikten sonra imza şov yapacağı öğrenildi
Saivet gibi yine bir süredir gündemde yer alan Doumbia için de girişimlerini hızlandıran Bursaspor, S.Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki yıldızın transferini de noktalamak istiyor. Fildişili santrfora yıllık 1 milyon 600 bin euro'luk teklif sunduğu öğrenilen yönetimin, deneyimli oyuncuyla yoğun bir şekilde pazarlıkları sürdürdüğü ve önemli bir mesafe kat ettiği bildirildi. İmza aşamasına gelindiği iki yıldız için de geri sayıma geçildiği öğrenildi.
- 14.8.2018 00:54
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Ünal Karaman: “Maalesef istediğimiz pozisyonları yakalayamadık”
Toplam 10
Yorum
TsKlüp istediğin pozisyonları yakalayamadın değil yakalatmadılar..oofff gene başa döndük.bu orta saha nerede arkadaş tatildemi?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici iyiki de yapmamışlar ! o transfer paralarının nakitmi yatırıldığını zannediyorsun ? marstamı yaşıyorsun ? nereden bulacaklar o kadar nakiti?
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Albayrak: Mutlaka transfer yapacağız
Toplam 10
Yorum
öğretici dövizin fiyatı ikiye katlandı yıl sonu üçe de katlanabilir ! ona göre 1.5 milyon senelik ücretten fazlasını vermeyin ! istemeyen gelmesin !
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