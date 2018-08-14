Timsah’ta çifte bomba! Doumbia ve Saivet... – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    ’ta çifte bomba! Doumbia ve Saivet...

    Timsah’ta çifte bomba! Doumbia ve Saivet...

    Geçen sezon ’ta Senegalli ve S.Lizbon’un Fildişili golcüsüyle el sıkışan ’ın ufak pürüzleri giderdikten sonra imza şov yapacağı öğrenildi

    Lige F.Bahçe yenilgisiyle başlayan 'da, bir süredir gündemdeki Henri Saivet ve Seydou Doumbia transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Özellikle orta saha ve hücum hattı için arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Saivet transferini sonuçlandırmak istiyor. Teknik direktör 'nın geçen sezon 'tan öğrencisi olan ve bonservisi Newcastle'da bulunan 27 yaşındaki Senegalli 10 numarayı kiralamak isteyen , Saivet'le aradaki ufak pürüzleri giderirse sağlık kontrolü sonrası imzayı attıracağı öğrenildi.

    Saivet gibi yine bir süredir gündemde yer alan Doumbia için de girişimlerini hızlandıran Bursaspor, S.Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki yıldızın transferini de noktalamak istiyor. Fildişili santrfora yıllık 1 milyon 600 bin euro'luk teklif sunduğu öğrenilen yönetimin, deneyimli oyuncuyla yoğun bir şekilde pazarlıkları sürdürdüğü ve önemli bir mesafe kat ettiği bildirildi. İmza aşamasına gelindiği iki yıldız için de geri sayıma geçildiği öğrenildi.
    1. 14.8.2018 00:54
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