Süper Lig'in ilk haftası 29 golle tamamlandı
SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 29 gol atılırken 9 takım sahadan galibiyetle ayrıldı, hiçbir müsabaka beraberlikle sonuçlanmadı.
Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasıyla 10 Ağustos Cuma günü başlayan Süper Lig 2018-2019 sezonu, dün oynanan Kayserispor- Antalyaspor maçıyla sona erdi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray deplasmanda oynadığı açılış maçını 3-1 kazanırken, Kayserispor ise Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u sahasında 2- 0 mağlup etti.
TOPA EN FAZLA SAHİP OLAN TAKIM KAYSERİSPOR
Tjaronn Cheryy ve Umut Bulut'un golleriyle sezona 3 puanla başlayan Kayserispor, ilk hafta sonunda yüzde 66 ile en fazla topa sahip takım oldu. 578 ortalamasıyla en fazla pas yapan takım da olan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 89 pas başarısı sağladı.
EN FAZLA ŞUT ATAN TAKIM BAŞAKŞEHİR
Trabzonspor'u kendi evinde, Manuel da Costa ve Emmanuel Adebayor'un golleriyle 2-0'la geçen Medipol Başakşehir, 15 şutla ilk hafta sonunda en fazla şut atan takım oldu. Bu sezon Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2 mağlup eden Konyaspor ise 7 isabetli şutla en fazla isabet sağlayan takım oldu.
4 KIRMIZI, 38 SARI KART
İlk hafta sonunda hakemler 4 kırmızı, 38 de sarı kart gösterdi. En fazla sarı kart Bülent Yıldırım'ın yönettiği Beşiktaş-Akhisarspor maçında çıktı. Bu maçta Yıldırım, 9 kez sarı kart çıkardı. Akhisarspor 6 kartla en fazla sarı kart gören takım oldu. Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Kasımpaşa'nın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ise 3 sarı kart çıktı. Bu maç en az kart gösterilen karşılaşma oldu. Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı ve Yeni Malatyaspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği müsabakada ise 3 kez kırmızı kart çıktı. Göztepe aleyhine 2 kez kırmızı kartla çıktı.
KRALLAR KONYASPORDAN??
Atiker Konyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden Mustapha Yatabare gol krallığı yarışmasında ilk haftada zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Ömer Ali Şahiner ise yaptığı 2 asist ile asist krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.
EN FAZLA KORNER KULLANAN TAKIM BEŞİKTAŞ
Kendi evinde karşılaştığı Akhisarspor'u, Pepe ve Ryan Babel'in golleriyle 2-1 mağlup eden Siyah-beyazlılar ise kullandığı 12 korner ile ilk hafta sonunda en fazla korner kullanan takım oldu.
- 14.8.2018 10:50
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Atla gel Anthony
Toplam 1
Yorum
ANTALYALI LAZLAR ANCAK ATLA GELECEK TRANSFER YAPABİLİR. O DA PARA BULURLARSA
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Yusuf için karar verilecek
Toplam 2
Yorum
Cihan kimle oynican ozaman kardesim, sosa onazi kucka roda ibanezi kov diyorsun. komple yeni takim kur diyorsun yani. para yok transfer yok!!!
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VAR'a Dünya Kupası ayarı
Toplam 2
Yorum
murat1903 ulan VAR ı bıle duzgun uygulayamadık hala renklılere yaranmaya çalışıolar
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