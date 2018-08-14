Süper Lig'in ilk haftası 29 golle tamamlandı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'in ilk haftası 29 golle tamamlandı

    SPOR Toto Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1'inci hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 29 gol atılırken 9 takım sahadan galibiyetle ayrıldı, hiçbir müsabaka beraberlikle sonuçlanmadı.

    Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasıyla 10 Ağustos Cuma günü başlayan 2018-2019 sezonu, dün oynanan - maçıyla sona erdi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray deplasmanda oynadığı açılış maçını 3-1 kazanırken, ise Akdeniz temsilcisi 'u sahasında 2- 0 mağlup etti.


    TOPA EN FAZLA SAHİP OLAN TAKIM KAYSERİSPOR
    Tjaronn Cheryy ve 'un golleriyle sezona 3 puanla başlayan Kayserispor, ilk hafta sonunda yüzde 66 ile en fazla topa sahip takım oldu. 578 ortalamasıyla en fazla pas yapan takım da olan sarı-kırmızılı ekip, yüzde 89 pas başarısı sağladı.

    EN FAZLA ŞUT ATAN TAKIM BAŞAKŞEHİR
    Trabzonspor'u kendi evinde, Manuel da Costa ve 'un golleriyle 2-0'la geçen Medipol , 15 şutla ilk hafta sonunda en fazla şut atan takım oldu. Bu sezon 'e yükselen 'u 3-2 mağlup eden ise 7 isabetli şutla en fazla isabet sağlayan takım oldu.


    4 KIRMIZI, 38 SARI KART
    İlk hafta sonunda hakemler 4 kırmızı, 38 de gösterdi. En fazla 'ın yönettiği Beşiktaş-Akhisarspor maçında çıktı. Bu maçta Yıldırım, 9 kez sarı kart çıkardı. Akhisarspor 6 kartla en fazla sarı kart gören takım oldu. 'ın yönettiği ve Kasımpaşa'nın 'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede ise 3 sarı kart çıktı. Bu maç en az kart gösterilen karşılaşma oldu. 'nın düdük çaldığı ve 'un 'yi 3-1 mağlup ettiği müsabakada ise 3 kez çıktı. aleyhine 2 kez kırmızı kartla çıktı.

    KRALLAR KONYASPORDAN??
    Atiker 'un 'u 3-2 yendiği maçta 2 gol kaydeden Mustapha Yatabare gol krallığı yarışmasında ilk haftada zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Ömer Ali Şahiner ise yaptığı 2 asist ile asist krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.


    EN FAZLA KORNER KULLANAN TAKIM BEŞİKTAŞ
    Kendi evinde karşılaştığı Akhisarspor'u, Pepe ve 'in golleriyle 2-1 mağlup eden Siyah-beyazlılar ise kullandığı 12 korner ile ilk hafta sonunda en fazla korner kullanan takım oldu.

    1. 14.8.2018 10:50
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