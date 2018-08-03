BB. Erzurumspor’dan kombine çağrısı
Süper Lig’in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kombine çağrısı.
Yaptığı transferlerle dikkat çeken ve verimli bir kamp dönemi geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, iddialı bir kadro kurduklarını, taraftarların desteğiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi. Barlak, taraftara kombine bilet alarak kulübe destek olmaları çağrısında bulundu.
Transferde son derece titiz davrandıklarını ve takıma katkı verecek isimleri en uygun maliyetle mavi-beyazlı renklere bağladıklarını kaydeden Basın Sözcüsü Metin Barlak, hazırlık çalışmalarının da son derece verimli geçtiğini, kurdukları kadronun Erzurum'u ligde başarıyla temsil edecek güçte olduğunu belirtti. Başarının anahtarının camianın tek vücut olmasından geçtiğini hatırlatan Metin Barlak, şunlardı söyledi:
"Son üç yılda peş peşe kazanılan şampiyonluklarda takımın olduğu kadar taraftarın da büyük desteği var. Yağmur çamur demeden yanımızda oldular. Şimdi işimiz daha zor, Süper Lig'de kalıcı olmak, üst sabırla üst sıraları zorlamak istiyoruz. Bu yolda taraftarımızın kombine alarak bize desteğini sürdürmesini bekliyoruz."
Satışa sunulan kombine fiyatları şöyle:
1. Kategori (Vip Tribünü) : 1000 TL
2. Kategori (Kapalı A-B) : 700 TL
3. Kategori ( Maraton ) : 500 TL
4. Kategori (Kale Arkaları) : 250 TL
- 3.8.2018 09:18
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Juventus'lu Mandzukic'den Beşiktaş'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MANDZUKİÇ ; BİZE UYACAK GOLCÜ DEĞİL.... LARİN'LE AYNI STİL...
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
Toplam 2
Yorum
Kibar Feyzo Kafanizi kullanin. Sanki burada gelisecek. 5 m bonservis, birdahaki satisindan P kar veTürkiyeye dönerse sadece Galatasaraya gelme sarti..
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 3
Yorum
HAGİ10 takımın 2 tane el freni var belhanda ve fegholi gönderin gitsin. emre akbaba ve trezeget yarı fiyatına oynar bunların hemde daha çok katkı v
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