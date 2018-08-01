TFF’de VAR tanıtımı
VAR tanıtım toplantısı, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla bugün saat 10.00’da TFF’nin Riva Tesisleri’nde yapılacak
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanmaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı bugün saat 10.00'da yapılacak. TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak. Daha önce MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, kamptaki Süper Lig kulüplerine VAR eğitimlerine başlamıştı.
HAFTA SONU ATV'DE VAR
Toplantıda Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yanı sıra Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Spor Toto Süper Lig kulüplerinin başkanları da yer alacak. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında hayata geçirilen VAR sistemi, Galatasaray'la Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü Konya'da oynanacak ve ATV'den yayınlanacak TFF Süper Kupa'da da ilk kez
uygulanacak.
SEMİNER SAKARYA'DA
MHK Yaz Semineri, 2-9 Ağustos'ta Sakarya'da yapılacak. Seminere, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, UEFATürkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu ve MHK Eğitimcisi Jorn West Larsen'in de katılacağı açıklandı. 8 Ağustos'ta FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Danışmanı Rosetti'nin, VAR'la ilgili basına açık sunum yapacağı kaydedildi.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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