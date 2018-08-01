TFF’de VAR tanıtımı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’de VAR tanıtımı

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a>’de VAR tanıtımı

    VAR tanıtım toplantısı, ’nun da katılımıyla bugün saat 10.00’da ’nin Riva Tesisleri’nde yapılacak

    Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanmaya başlanacak (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı bugün saat 10.00'da yapılacak. 'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak. Daha önce Başkanı ile üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, kamptaki Süper Lig kulüplerine VAR eğitimlerine başlamıştı.

    HAFTA SONU ATV'DE VAR
    Toplantıda Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yanı sıra Futbol Federasyonu Başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı ile kulüplerinin başkanları da yer alacak. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında hayata geçirilen VAR sistemi, Galatasaray'la Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü Konya'da oynanacak ve ATV'den yayınlanacak 'da da ilk kez
    uygulanacak.

    SEMİNER SAKARYA'DA
    MHK Yaz Semineri, 2-9 Ağustos'ta 'da yapılacak. Seminere, MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, UEFATürkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu ve MHK Eğitimcisi Jorn West Larsen'in de katılacağı açıklandı. 8 Ağustos'ta FIFA (VAR) Danışmanı Rosetti'nin, VAR'la ilgili basına açık sunum yapacağı kaydedildi.

    1. 1.8.2018
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