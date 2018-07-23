Erzurumspor’da flaş gelişme – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Erzurumspor’da flaş gelişme

    Erzurumspor’da flaş gelişme

    SÜPER Lig'in yeni takımı 'da sıcak saatler yaşanıyor.

    Doğu ekibinde teknik direktör ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor.

    Yönetimin, Altıparmak'ın yerine geçtiğimiz sezon Akhisar'ı çalıştıran boşta olan Okan Buruk ile görüştüğü ileri sürülüyor.
    1. 23.7.2018
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