Son dadaş Lennart! – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Son dadaş !

    Son dadaş Lennart!
    ERZURUMSPOR, uzun süredir temas halinde olduğu 'de mutlu sona ulaştı. W.Bremen ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki golcüyle her konuda anlaşan Doğu ekibi, önümüzdeki günlerde imzaları atacak. Alman futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Venlo'da 34 maçta 8 gol attı.
    1. 22.7.2018
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