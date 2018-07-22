Ankaragücü’nün inadı inat – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    ’nün inadı inat

    Ankaragücü’nün inadı inat

    ’in yeni takımı, daha önce de gündemine giren için tekrar harekete geçti

    Hücum hattını El Kabir transferiyle güçlendiren , yeni bir forvet için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, daha önce de gündemine giren transferinde bir kez daha harekete geçti. Sözleşmesinin sona erdiği ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcüyle temasa geçen Başkent temsilcisinin tüm şartları zorladığı öğrenildi.
    1. 22.7.2018
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