Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Kupa sahibini bulunuyor. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Akhisarspor Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu kupa maçının tarihini açıkladı.
Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Turkuvaz Medya ekranlarından canlı olarak aktarılacak olan Süper Kupa maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
- 22.6.2018 12:40
- Güncelleme: 24.6.2018 01:51
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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