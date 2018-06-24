Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    finali Turkuvaz Medya'da I - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    şampiyonu ile şampiyonu Teleset Mobilya maçında karşı karşıya gelecek. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    sahibini bulunuyor. Lig şampiyonu Galatasaray ile 'nın sahibi Akhisarspor Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. kupa maçının tarihini açıkladı.

    Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Turkuvaz Medya ekranlarından canlı olarak aktarılacak olan Süper Kupa maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    1. 22.6.2018 12:40
    2. Güncelleme: 24.6.2018 01:51
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