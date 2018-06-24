Süper Kupa finali Turkuvaz Medya'da I Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa sahibini bulunuyor. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Akhisarspor Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu kupa maçının tarihini açıkladı.

Galatasaray - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Süper Kupa maçı 5 Ağustos Pazar günü yapılacak.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Turkuvaz Medya ekranlarından canlı olarak aktarılacak olan Süper Kupa maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.