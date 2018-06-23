Erzurumspor, transfer müjdesi verdi. Altıparmak, "İkisi yabancı olmak üzere 3 yerli futbolcuyla anlaştık. Önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacağız. Bunun haricinde yine 3 futbolcuyla da büyük oranda anlaştık. Kesinleştirip imzaya davet edeceğiz" dedi.