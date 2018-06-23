Erzurum’da şov başlıyor – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    ’da şov başlıyor

    <a href="/index/erzurum?id=99a8db6f-7986-4755-83f7-a77be6755b78" class="" rel="tag">Erzurum</a>’da şov başlıyor
    Erzurumspor Mehmet Altıparmak, transfer müjdesi verdi. Altıparmak, "İkisi yabancı olmak üzere 3 yerli futbolcuyla anlaştık. Önümüzdeki günlerde resmi imzaları atacağız. Bunun haricinde yine 3 futbolcuyla da büyük oranda anlaştık. Kesinleştirip imzaya davet edeceğiz" dedi.
    1. 23.6.2018 02:51
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