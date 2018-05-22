Avrupa lisansı alan takımlar belli oldu! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Avrupa lisansı alan takımlar belli oldu!

    Avrupa lisansı alan takımlar belli oldu!

    TFF Kulüp Lisans Kurulunun incelemesi sonrasında 12 kulüp Lisansı, 6 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.

    Spor Toto Süper Lig'den 10, Spor Toto 1. Lig'den 2 kulüp, ve Ulusal Kulüp Lisansı aldı.

    Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi. Kurul, 2018-2019 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

    Yapılan incelemeler sonucunda, UEFA Lisansı başvurusunda bulunan 20 kulüpten Spor Toto Süper Lig'den Konyaspor, , Fenerbahçe, Galatasaray, , Kasımpaşa, , , İstanbul Başakşehir, Akhisarspor ile Spor Toto 1. Lig'den Çaykur Rizespor ve İstanbulspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

    Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise Spor Toto 1. Lig'den Gazişehir Gaziantep, TFF 2. Lig'den Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Fatih Karagümrük, Sancaktepe Belediyespor ve Tuzlaspor'a lisans verildi.

    TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre herhangi bir yaptırımın uygulanmamasına karar verdi. Kurul, kalan 48 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 ile 60 gün ek süre tanıdı.

    1. 21.5.2018 18:15
    2. Güncelleme: 22.5.2018 01:15
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