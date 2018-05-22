Avrupa lisansı alan takımlar belli oldu!
TFF Kulüp Lisans Kurulunun incelemesi sonrasında 12 kulüp UEFA Lisansı, 6 kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
Spor Toto Süper Lig'den 10, Spor Toto 1. Lig'den 2 kulüp, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterleri yönünden inceledi. Kurul, 2018-2019 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
Yapılan incelemeler sonucunda, UEFA Lisansı başvurusunda bulunan 20 kulüpten Spor Toto Süper Lig'den Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, İstanbul Başakşehir, Akhisarspor ile Spor Toto 1. Lig'den Çaykur Rizespor ve İstanbulspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.
Ulusal Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan 52 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda ise Spor Toto 1. Lig'den Gazişehir Gaziantep, TFF 2. Lig'den Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Fatih Karagümrük, Sancaktepe Belediyespor ve Tuzlaspor'a lisans verildi.
TFF Kulüp Lisans Kurulu TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşen 6 kulübe, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre herhangi bir yaptırımın uygulanmamasına karar verdi. Kurul, kalan 48 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 ile 60 gün ek süre tanıdı.
- 21.5.2018 18:15
- Güncelleme: 22.5.2018 01:15
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
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acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Avrupa lisansı alan takımlar belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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