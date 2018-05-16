Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de 34. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu

    Spor Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Spor Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 'de 34. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

    18 Mayıs Cuma:

    18.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Serkan Tokat

    18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor: Volkan Bayarslan

    18.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük

    18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Ali Şansalan

    18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Osmanlıspor: Bahattin Şimşek

    19 Mayıs Cumartesi:

    19.00 Göztepe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

    19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

    19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

    19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

    1. 16.5.2018 15:18
    2. Güncelleme: 16.5.2018 15:44
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