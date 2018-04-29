Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Arena'nın havadan görüntüleri – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    - derbisi öncesinde Türk Telekom Arena'nın havadan görüntüleri

    Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde Türk Telekom Arena'nın havadan görüntüleri

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

    1. 29.4.2018 15:27
    2. Güncelleme: 29.4.2018 15:28
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