Tarihe geçiyorlar! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    geçiyorlar!

    <a href="/index/tarihe?id=a8467aed-25a2-441f-b3ce-c2f24b9ff8d9" class="" rel="tag">Tarihe</a> geçiyorlar!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yaşanırken, bireysel performanslar takımların kaderlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

    1. 25.4.2018 11:22
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