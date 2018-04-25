Tarihe geçiyorlar!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yaşanırken, bireysel performanslar takımların kaderlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor.
- 25.4.2018 11:22
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
mali gidenler cok mu iş yaptıda akhisar laf söylüyorsun
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Beşiktaşlı doktorlara ‘sahtekarlık’ davası
Toplam 2
Yorum
GÖKHAN EĞER 5 DİKİŞ ATILACAK KADAR YARILMA VARSA KANDA OLMASI LAZIM.ANCAK GÖRÜLDÜ Kİ ŞENOLDA YADAK KULUBESİNDE OTURDUĞU ANA KADAR KANYOKTU .
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 16
Yorum
SAHADAN ÇEKİLDİLER BJKLİ FUTBOLCULARIN ÇOGU HAKEMDEN İZİNSİZ SOYUNMA ODASINA GİTTİ. TOLGA ZENGİN SUÇSUZSA NİYE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ OLAYIN KAHRAMANI O
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