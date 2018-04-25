Hangi futbolcular sizin memleketinizden? – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Hangi futbolcular sizin memleketinizden?

    Hangi futbolcular sizin memleketinizden?

    Aziz Yıldırım dün yaptığı basın toplantısında Mustafa Pektemek'in Trabzonlu olduğunu söylemişti. Ancak durumun böyle olmadığı anlaşıldı

    İşte Mustafa Pektemek'in de aralarında bulunduğu futbolcuların memleketleri;

    1. 25.4.2018 11:13
    2. Güncelleme: 25.4.2018 12:31
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