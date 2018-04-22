Akhisar ile Göztepe yenişemedi – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Akhisar ile yenişemedi

    Akhisar ile Göztepe yenişemedi

    'in 30. haftasında TM Akhisar ile 1-1 berabere kaldı.

    Ligin 30. haftasında TM Akhisar, 'yi ağırladı. TM Akhisar - Göztepe mücadelesi karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

    Maçtan dakikalar

    Karşılaşmanın 3. dakikasında Teleset Mobilya öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Barbosa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan sekti. Topu iyi takip eden Muğdat Çelik'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

    15. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın ceza sahasında rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ghilas, topu ağlara gönderdi: 1-1

    38. dakikada Kosanovic'in ceza alanında Barbosa'ya yaptığı hareketin ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Seleznov'un 43. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Beto topu kontrol etti.

    Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

    47. dakikada Göztepe savunmasında Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği top Aykut'un önünde kaldı. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Aykut'un pasıyla altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Seleznyov'un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

    60. dakikada Göztepe'nin korner atışı sonrası Ahkisarspor savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Castro'nun önünde kaldı. Castro'nun yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.

    81. dakikada Sabri'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Selçuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

    1. 22.4.2018 15:58
    2. Güncelleme: 22.4.2018 18:03
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