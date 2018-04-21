Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı

    SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı

    Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta karşılaşmasında , sahasında 'u ağırlayacak. 22 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

    'ın rakibi da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadığı iddia edilmişti.

    Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı.

    Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 30'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi.

    Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, "Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var" diye konuştu.

    1. 20.4.2018 18:31
    2. Güncelleme: 21.4.2018 01:54
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