Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı
SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı
Spor Toto Süper Lig'in 30. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 22 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Beşiktaş'ın rakibi Yeni Malatyaspor da bugün flaş bir gelişme yaşandı. Yeni Malatyasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği için Beşiktaş maçı öncesi antrenmana çıkmadığı iddia edilmişti.
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı.
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 30'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi.
Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, "Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var" diye konuştu.
- 20.4.2018 18:31
- Güncelleme: 21.4.2018 01:54
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
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Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların idmana çıkmadığı iddialarını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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