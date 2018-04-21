7 kere başardılar – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    7 kere başardılar

    7 kere başardılar

    Spor Toto Süper Lig'de 30. haftaya girilirken 4 takım şampiyonluk için kıyasıya rekabete girdi

    1. 21.4.2018 14:13
    2. Güncelleme: 21.4.2018 14:41
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