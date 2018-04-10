Süper Lig'de süper çekişme

Bu yıl 60. sezonu oynanan Süper Lig'de tarihin en çekişmeli dönemlerinden biri hem zirvede hem de alt sıralarda geçiyor. Şampiyonluk yolunda 4 takım sezonu zirvede tamamlamak içim son 6 hafta kıyasıya bir yarışa girecek. Ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir'in 59, ikinci Galatasaray'ın 57, üçüncü Beşiktaş'ın 56, dördüncü Fenerbahçe'nin ise 54 puanı bulunuyor.

AVANTAJ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY'DA

Şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir ve Galatasaray rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor.

Yarışta en kritik maçlardan birisi ise önümüzdeki hafta oynanacak. Ligin 29. haftasında ikinci sıradaki Galatasaray, sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar kalan 6 maçını da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışacak.

Ligde bu hafta zirveye çıkan Medipol Başakşehir ise Galatasaray'la berabere kalıp geri kalan 5 maçını da kazanması durumunda arkasındaki takımlara bakmadan şampiyon olacak.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE TÜM MAÇLARINI KAZANMAK YETMİYOR

İlk ikiyi takip eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ise tüm maçlarını kazanmak yetmiyor. Beşiktaş kalan maçlarını kazanması durumunda önündeki rakiplerinin 6 haftada 4 puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'nin şansı ise diğer rakiplerine göre daha az. Sarı-lacivertliler, 18 puan alıp rakiplerinin puan kayıplarına göre 4 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin avantajı ise kalan 6 haftada Galatasaray-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş maçlarının oynanacak olması.

ZİRVEDE KALAN MAÇLAR

Zirve yarışı veren 4 takımın kalan maçları şöyle:

Medipol Başakşehir: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa.

Galatasaray: Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe (D).

Beşiktaş: Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor.

Fenerbahçe: Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor, Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor.

ALT SIRA KARIŞIK

Ligin zirvesi kadar küme düşme hattında da büyük bir çekişme yaşanıyor. Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi kesinleşirken, Spor Toto 1. Lig'in yolunu tutacak son 2 takımı kalan 6 haftada oynanacak maçlar belirleyecek.

Ligin 17. sırasındaki Osmanlıspor'la, 11. sıradaki Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sadece 6 puan fark bulunuyor.

Osmanlıspor ile 16. Atiker Konyaspor'u 28'er, 15. Gençlerbirliği'nin 30, 14. Aytemiz Alanyaspor'un 31, 13. Bursaspor'un 33, 12. Antalyaspor ile 11. Teleset Mobilya Akhisarspor'un ise 34'er puanı var.

Alt sıralardaki takımların kalan maçları şöyle:

Osmanlıspor: Trabzonspor, Gençlerbirliği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D).

Atiker Konyaspor: Antalyaspor (D), Kasımpaşa, Bursaspor (D), Kardemir Karabükspor (D), Göztepe, Fenerbahçe (D).

Gençlerbirliği: Kayserispor (D), Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor.

Aytemiz Alanyaspor: Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D), Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor (D), Antalyaspor.

Bursaspor: Göztepe (D), Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor, Fenerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbirliği (D).

Antalyaspor: Atiker Konyaspor, Fenerbahçe (D), Trabzonspor, Gençlerbirliği (D), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D).

Teleset Mobilya Akhisarspor: Beşiktaş, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D), Osmanlıspor.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken puan durumu şöyle: