Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin faturasını 3 isme kesti!
Gençlerbirliği Galatasaray maçının yankıları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada liderliği Ankara deplasmanında bıraktı. Fatih Terim, çılgına döndüğü maç sonrasında 3 futbolcusuna patladı!
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:21
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 12
Yorum
malesef aykutun futbol felsefesinin ülke de karşılığı yok..taraftar futboldan çok soğudu.
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Ofsayt kralı
Toplam 1
Yorum
TS KURTULMALI.. BURAK YIMAZIN FAYDASI KADARDA ZARARI VAR.HER OFSAYTA DÜŞTÜNDE TOP ts SAVUNMASININ ZORA SOKTU..BURAK KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMLİ.ONUR GİTMELİ
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Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Toplam 4
Yorum
CYT Komikler....
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