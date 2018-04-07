Süper Lig'de Avupa Kupaları için yarış!
Avrupa’da benzeri olmayan ligimizde dört takım şampiyonluk, dört takım ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi veriyor
Kalan 7 maçını kazanmaya ant içen Fenerbahçe, dipteki ateş çemberinden kurtulmak isteyen Osmanlı'yı yarın Kadıköy'de ağırlayacak.
Dün akşam liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran G.Saray, düşme hattındaki G.Birliği ile pazartesi günü başkentte karşılaşacak.
Avrupa trenine binmeyi hedefleyen Sivas, can derdindeki Konya ile kapışacak. Futbolseverler bu hafta heyecana doyacak.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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