Süper Lig'de Avupa Kupaları için yarış! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    'de Avupa Kupaları için yarış!

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de Avupa Kupaları için yarış!

    Avrupa’da benzeri olmayan ligimizde dört takım şampiyonluk, dört takım ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi veriyor

    bugün '' tartışmalarının gölgesinde 'yi ağırlarken, ile adeta final gibi maça çıkacak.

    Kalan 7 maçını kazanmaya ant içen , dipteki ateş çemberinden kurtulmak isteyen Osmanlı'yı yarın 'de ağırlayacak.

    Dün akşam liderlik koltuğunu 'e kaptıran G.Saray, düşme hattındaki G.Birliği ile pazartesi günü başkentte karşılaşacak.

    Avrupa trenine binmeyi hedefleyen Sivas, can derdindeki ile kapışacak. Futbolseverler bu hafta heyecana doyacak.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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