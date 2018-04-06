Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep (Erzurum Kazım Karabekir)

15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)

8 Nisan Pazar:

13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

15.30 Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

9 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)



Spor Toto 2. Lig



Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Hatayspor-Sarıyer (Antakya Atatürk)

15.00 Keçiörengücü-İnegölspor (Aktepe)

8 Nisan Pazar:

15.00 Mersin İdmanyurdu-Eyüpspor (Mersin)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bucaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Tokatspor-Kocaeli Birlikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Tuzlaspor-Menemen Belediyespor (Tuzla Belediye)

15.00 Afjet Afyonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zafer)

15.00 Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor (Gazi)

Beyaz Grup

Yarın:

19.00 Fethiyespor-Sakaryaspor (Fethiye İlçe)

8 Nisan Pazar:

15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Kahramanmaraşspor-Pendikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

15.00 Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)

15.00 Ottocool Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Silivrispor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

15.00 Nazilli Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Nazilli İlçe)

15.00 Altay-Karşıyaka (İzmir Atatürk)

- Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Yomraspor-Erbaaspor (Yomra İlçe)

15.00 Çatalcaspor-Bayburt Grup Özel İdare (Ziya Altınoğlu)

8 Nisan Pazar:

15.00 Kemerspor 2003-Ofspor (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Düzcespor-12 Bingölspor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Orhangazi Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Orhangazi İlçe)

15.00 Erzin Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Erzin İlçe)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kozan Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Batman Petrolspor-Bergama Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

2. Grup

Yarın:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Yeşil Bursa (Darıca İlçe)

15.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire)

15.00 Ankara Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Erokspor-Kırıkhanspor (Atatürk Olimpiyat)

8 Nisan Pazar:

15.00 Diyarbekirspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Gölcükspor-1461 Trabzon (Gölcük)

15.00 Kayseri Erciyesspor-Anadolu Bağcılarspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

15.00 Ergene Velimeşespor-Muğlaspor (General Basri Saran)

15.00 Pazarspor-Yeni Orduspor (Pazar İlçe)

3. Grup

Yarın:

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Tekirdağspor (Sultanbeyli Gölet)

8 Nisan Pazar:

15.00 Elaziz Belediyespor-Çorum Belediyespor (Elazığ Atatürk)

15.00 Cizrespor-Payasspor (Cizre İlçe)

15.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kocaelispor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Aydınspor 1923 (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 UTAŞ Uşakspor-Osmaniyespor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Ankara Adliyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ankara OSTİM)

15.00 Kızılcabölükspor-Tarsus İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

15.00 Karacabey Birlikspor-Arsinspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)