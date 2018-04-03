PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe...

İşte TFF'den yapılan o açıklama;



Hukuk Müşavirliği'nce 03.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu STEPHANE SESSEGNON'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BURSASPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü futbolcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BOLUSPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GAZİANTEPSPROR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-GRANDMEDICAL MANİSASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Yayın Talimatı'nın 13/5-8 ve 14/2. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 5/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu YALÇIN KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DENİZLİSPOR Kulübü atletik performans antrenörü ENGİN YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı MEHMET YİĞİNER'in aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi LEVENT YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MURAT AĞÇABAY'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi TUNA YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi EMRAH YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi KEMAL ÇORUM'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi BURHAN CABİR UZUN'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü atletik performans uzmanı GÖKHAN KANDEMİR'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu ALİHAN KUBALAS'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü futbolcusu SEMİH ŞENTÜRK'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü SALİH AYDIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BUCASPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü futbolcusu ÇAĞRI TEKİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü antrenörü DÜZGÜN CANPOLAT'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SARIYER Kulübü Başkanı SAFFET AKKOYUN'un 01.04.2018 tarihinde oynanan SARIYER-KEÇİÖRENGÜCÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ETHEM ERCAN PÜLGİR'in 31.03.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESPOR-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu BEYKAN ŞİMŞEK'in aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TAŞKIN DARCAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü görevlisi HAYDAR DOĞAN'ın 31.03.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü görevlisi AYHAN AFŞAR'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü futbolcusu AYTEK AŞIKOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- OFSPOR A.Ş. Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- YOMRASPOR Kulübü futbolcusu HAMİT BAYRAKTAR'ın 31.03.2018 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 01.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ÇANAKKALE DARDANEL SK'nın 01.04.2018 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu UMUT KAYA'nın 01.04.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü MEHMET AKBULUT'un 01.04.2018 tarihinde oynanan YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü masörü HARUN ÇAKIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu ERHAN GÖZETLİK'in 31.03.2018 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KIRIKHANSPOR Kulübü antrenörü SEDAT KUTNU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILARSPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü futbolcusu RECEP BERK ELİTEZ'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 01.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- MUĞLASPOR Kulübü futbolcusu NİZAMETTİN EMİRHAN KILIÇ'ın 01.04.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-MUĞLASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 31.03.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- CİZRESPOR Kulübü futbolcusu MAZLUM ÖNDİL'in 31.03.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- TEKİRDAĞSPOR Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- OSMANİYESPOR FK Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.