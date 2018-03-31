Göğüs göğüse çarpışacaklar – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Göğüs göğüse çarpışacaklar

    Göğüs göğüse çarpışacaklar

    Derbi mücadelesi nefes kesecek. Maçın ilk düdüğüyle birlikte G.Saray da Trabzon da prese başlayıp kora kor savaşacak

    Teknik direktör Fatih Terim derbi taktiğini her zaman olduğu gibi hücum pres üzerine kurdu. Terim yoğun baskı uygulayarak erken gol bulup rakibin direncini düşürmeyi hedefliyor.

    Donk ilk 11'de
    Cimbom'da cezalı Fernando'nun yerine Ryan Donk görev yapacak. Sağ bekte ise Linnes'in durumu bugün belli olacak. Linnes yetişmezse Terim formayı Mariona'ya verecek.
    16 maçlık hasret
    F.bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve M. Başakşehir ile oynadığı son 16 maçta galip gelemeyen G.Saray bu hasrete yarın gece son vermeye kararlı.



    G.Saray'ın kozlarına karşı bireysel önlem almayacak olan Rıza Çalımbay rakibini orta sahada baskıyla durdurmayı planlıyor. Tecrübeli hoca oyuncularına, "Tüm gücümüzle savaşacağız" dedi.

    Okay yetişecek
    Karadağ ile oynanan milli maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu'nun MR sonucu sevindirdi. Başarılı futbolcunun iğneyle de olsa derbide forma giyebileceği belirtildi.
    Dışarıda Fırtına gibi
    Trabzon, deplasmanda 8 maçtır yenilmiyor. En son kendi kalesine attığı golle Malatya'ya yenilen Fırtına, 42 puanın 19'unu dışarıda kazandı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:27
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