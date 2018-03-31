Göğüs göğüse çarpışacaklar
Derbi mücadelesi nefes kesecek. Maçın ilk düdüğüyle birlikte G.Saray da Trabzon da prese başlayıp kora kor savaşacak
Donk ilk 11'de
Cimbom'da cezalı Fernando'nun yerine Ryan Donk görev yapacak. Sağ bekte ise Linnes'in durumu bugün belli olacak. Linnes yetişmezse Terim formayı Mariona'ya verecek.
F.bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve M. Başakşehir ile oynadığı son 16 maçta galip gelemeyen G.Saray bu hasrete yarın gece son vermeye kararlı.
G.Saray'ın kozlarına karşı bireysel önlem almayacak olan Rıza Çalımbay rakibini orta sahada baskıyla durdurmayı planlıyor. Tecrübeli hoca oyuncularına, "Tüm gücümüzle savaşacağız" dedi.
Okay yetişecek
Karadağ ile oynanan milli maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu'nun MR sonucu sevindirdi. Başarılı futbolcunun iğneyle de olsa derbide forma giyebileceği belirtildi.
Trabzon, deplasmanda 8 maçtır yenilmiyor. En son kendi kalesine attığı golle Malatya'ya yenilen Fırtına, 42 puanın 19'unu dışarıda kazandı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:27
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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