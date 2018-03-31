Göğüs göğüse çarpışacaklar

Teknik direktörderbi taktiğini her zaman olduğu gibi hücum pres üzerine kurdu.yoğun baskı uygulayarak erken gol bulup rakibin direncini düşürmeyi hedefliyor.Cimbom'da cezalı'nun yerinegörev yapacak. Sağ bekte ise Linnes'indurumu bugün belli olacak.yetişmezseTerim formayı'ya verecek.veile oynadığı son 16 maçta galip gelemeyenbu hasrete yarın gece son vermeye kararlı.G.Saray'ın kozlarına karşı bireysel önlem almayacak olanrakibini orta sahada baskıyla durdurmayı planlıyor. Tecrübeli hoca oyuncularına, "Tüm gücümüzle savaşacağız" dedi.Karadağ ile oynanan milli maçta sağ ayak bileğinden sakatlanan'nun MR sonucu sevindirdi. Başarılı futbolcunun iğneyle de olsa derbide forma giyebileceği belirtildi.Trabzon,deplasmanda 8 maçtır yenilmiyor. En son kendi kalesine attığı golle'ya yenilen Fırtına, 42 puanın 19'unu dışarıda kazandı.