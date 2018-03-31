Presle boğacak

Fatih Terim, Trabzonspor ile oynayacakları kritik maçta sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Tecrübeli hoca kadroda fazla bir değişiklik öngörmüyor. Aslan'ın kalesinde yarın akşam yine Muslera forma giyecek. Savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ile Maicon, sol bekte Nagatomo yer alacak. Ön liberoda Selçuk İnan'a Donk eşlik edecek. Gomis ile arkasında konumlanacak Feghouli, Belhanda ve Rodrigues ise sarı-kırmızılı takımın hücum hattını oluşturacaklar. Sağ bekte Linnes'ten gelecek haber bekleniyor. Norveçli yetişmezse Mariano sahada olacak. Terim taktik planını ise hücum pres üzerine kurdu. Sarı-kırmızılılar, ilk düdükle birlikte Trabzonspor kalesine yüklenip, gol arayacak.



Savaş ÇORLU