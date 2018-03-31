Presle boğacak – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Presle boğacak

    Presle boğacak

    ’da derbisinden farklı olarak cezalı ’nun yerine oynayacak. yetişmezse sağ beke monte edilecek. Takım ilk düdük ile tam saha prese başlayıp, gol arayacak

    , ile oynayacakları kritik maçta sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Tecrübeli hoca kadroda fazla bir değişiklik öngörmüyor. 'ın kalesinde yarın akşam yine Muslera forma giyecek. Savunmanın göbeğinde ile Maicon, sol bekte Nagatomo yer alacak. Ön liberoda 'a eşlik edecek. ile arkasında konumlanacak Feghouli, ve Rodrigues ise sarı-kırmızılı takımın hücum hattını oluşturacaklar. Sağ bekte 'ten gelecek haber bekleniyor. Norveçli yetişmezse sahada olacak. Terim taktik planını ise hücum pres üzerine kurdu. Sarı-kırmızılılar, ilk düdükle birlikte Trabzonspor kalesine yüklenip, gol arayacak.

    Savaş ÇORLU

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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