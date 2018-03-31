Presle boğacak
Aslan’da Fenerbahçe derbisinden farklı olarak cezalı Fernando’nun yerine Donk oynayacak. Linnes yetişmezse sağ beke Mariano monte edilecek. Takım ilk düdük ile tam saha prese başlayıp, gol arayacak
Fatih Terim, Trabzonspor ile oynayacakları kritik maçta sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Tecrübeli hoca kadroda fazla bir değişiklik öngörmüyor. Aslan'ın kalesinde yarın akşam yine Muslera forma giyecek. Savunmanın göbeğinde Serdar Aziz ile Maicon, sol bekte Nagatomo yer alacak. Ön liberoda Selçuk İnan'a Donk eşlik edecek. Gomis ile arkasında konumlanacak Feghouli, Belhanda ve Rodrigues ise sarı-kırmızılı takımın hücum hattını oluşturacaklar. Sağ bekte Linnes'ten gelecek haber bekleniyor. Norveçli yetişmezse Mariano sahada olacak. Terim taktik planını ise hücum pres üzerine kurdu. Sarı-kırmızılılar, ilk düdükle birlikte Trabzonspor kalesine yüklenip, gol arayacak.
Savaş ÇORLU
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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