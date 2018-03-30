Gomis'ten anlamlı ziyaret
Türkiye’ye geldiği günden bu yana gerek oynadığı futbolla gerekse de sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle büyük takdir toplayan Bafetimbi Gomis, daha önce Medical Park Bahçelievler ve Fransa’da yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de Ulus Liv Hospital’da Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.
5 aylıktan 14 yaşına kadar tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden Gomis, çocuklarla sohbet ederken, forma ve atkı hediye etti.
Gomis ayrıca çocuklar için günün anlam ve önemi hatırasına bir de pasta kesti.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:09
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
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8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
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