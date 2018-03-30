Gomis'ten anlamlı ziyaret – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'ten anlamlı ziyaret

    Gomis'ten anlamlı ziyaret

    ’ye geldiği günden bu yana gerek oynadığı futbolla gerekse de sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle büyük takdir toplayan Bafetimbi , daha önce Medical Park Bahçelievler ve ’da yaptığı ziyaretlerin ardından bugün de Ulus ’da Çocuk Kliniği ve Onkoloji Bölümü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

    5 aylıktan 14 yaşına kadar tedavi gören çocukların odalarını tek tek ziyaret eden , çocuklarla sohbet ederken, forma ve atkı hediye etti.

    Gomis ayrıca çocuklar için günün anlam ve önemi hatırasına bir de pasta kesti.





    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:09
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