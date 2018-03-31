Yüzde 83 şampiyon! – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yüzde 83 şampiyon!

    Yüzde 83 şampiyon!
    'de geride kalan 23 sezonun 19'unda 26'ncı haftaya lider giren takımlar yüzde 83 oranında yarışı şampiyon tamamladı. (1995-96), (2005-06), (2007-08) ve (2008-09) öndeyken ipi göğüsleyemeyen ekipler oldu. , 2005-06'da Fenerbahçe'yi, 2007-08'de ise Beşiktaş'ı geriden gelip, geçerek mutlu sona ulaşmayı başardı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yüzde 83 şampiyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN