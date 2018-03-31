16 maçlık derbi hasreti bitecek – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    16 maçlık derbi hasreti bitecek

    16 maçlık derbi hasreti bitecek

    , 'u yenerek 16 maçlık derbi hasretine de son vermek istiyor. Sarı- kırmızılı takım, ligde , , Trabzonspor ve Medipol ile oynadığı son 16 maçta hiç kazanamazken, 11 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Söz konusu dönemde kalesinde 29 gol gören Aslan, 8 gol atabildi. Cimbom yarın evinde ağırlayacağı Trabzonspor ile yaptığı son 3 karşılaşmayı da kaybetti.

    TRABZON'A KARŞI 3'TE 0!
    2016-17'de rakibine deplasmanda 1-0, 'da 2-0 mağlup olan sarı- kırmızılılar, bu sezonun ilk yarısında 'da oynanan mücadeleden de 2-1 yenik ayrıldı. Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Başakşehir'e karşı ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. En farklı yenilgileri ise 0-4 ve 1-5'le Başakşehir'den aldı.


    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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