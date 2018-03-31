Son düzlükte uçuyor – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    düzlükte uçuyor

    Son düzlükte uçuyor
    'de 1994-95 sezonundan bu yana 27. haftaya ilk 4'te girip 8'de 8 yapan tek takım . Siyah-beyazlılar, şampiyon olduğu 100. yılında bunu başardı. düzlükte 'depar' ustası ise . Sarı-kırmızılılar, 5 sezonda son 8 maçından 21 ya da 22 puan çıkarmayı başararak, mutlu sona ulaştı. iki kez aynı başarıyı yakalarken, birinde şampiyon, diğerinde 2. oldu.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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