Tarihi kongre – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Tarihi kongre

    Tarihi kongre

    ’ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün yapılacak. Eleştirilerin odağında yer alan eski başkan Özbek’in dönemi mali ve idari açıdan oylanacak

    Galatasaray Kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün yapılacak. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Kongrede başkanlık divanının oluşturulmasının ardından başkan Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.

    Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, G.Saray'ın 22 Ocak 2018'de düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Cengiz'e karşı kaybeden 'in dönemi, mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak. Dursun Özbek son dönemde Riva ve Florya'dan gelen parayı borçlara harcamadığı ve koltuğu devretmeden önce alacağına karşılık temlik, rehin işlemleri yaptığı gerekçesiyle büyük eleştiri almıştı. Gergin geçmesi beklenin mali genel kurulda eski başkan Dursun Özbek'in idari açıdan ibra edilmeme tehlikesi bulunuyor.

    ADNAN POLAT İÇİN OYLAMA YAPILACAK
    'ın olağan mali genel kurulunda, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından için iade-i itibar oylaması yapılacağı ileri sürüldü. Polat'ın, başkanlığı döneminde 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi ve sonrasında seçime gitmek zorunda kalması olayının üzerinden 7 yıl geçerken, bugünkü mali genel kurulda Polat'ın geriye dönük ibrası için bir önerge hazırlandığı, gerekli imzaların da toplandığı iddia edildi.

    ARSLAN YÖNETECEK
    Bugünkü kritik mali kongresini yönetecek isim üzerinde uzlaşıldı. Başkan ve eski başkan Dursun Özbek, dev zirveyi 'ın yönetmesi konusunda fikir birliğine vardılar.

    2011'DE NE OLMUŞTU?
    Galatasaray'da gözler mali kongreye çevrilirken Özbek'in Adnan Polat'ın kaderini paylaşıp paylaşmayacağı merak ediliyor. 27 Mart 2011'de yapılan Mali ve İdari Genel Kurulu toplantısında, seçime gitmek istemeyen Polat ve yönetim kurulu idari açıdan ibra edilmemişti. Galatasaray, 1 ay içinde olağanüstü seçime gitmiş ve Polat bu aday olamamıştı. Büyük olay yaratan gelişme sonrasında Adnan Polat, uzun bir adli sürecin ardından yargıya giderek ibrasını almıştı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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