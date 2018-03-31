Tarihi kongre
Galatasaray’ın 2018 yılı olağan mali genel kurulu bugün yapılacak. Eleştirilerin odağında yer alan eski başkan Özbek’in dönemi mali ve idari açıdan oylanacak
Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup, raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, G.Saray'ın 22 Ocak 2018'de düzenlenen olağanüstü genel kurulunda başkanlık yarışını Cengiz'e karşı kaybeden Dursun Özbek'in dönemi, mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak. Dursun Özbek son dönemde Riva ve Florya'dan gelen parayı borçlara harcamadığı ve koltuğu devretmeden önce alacağına karşılık temlik, rehin işlemleri yaptığı gerekçesiyle büyük eleştiri almıştı. Gergin geçmesi beklenin mali genel kurulda eski başkan Dursun Özbek'in idari açıdan ibra edilmeme tehlikesi bulunuyor.
ADNAN POLAT İÇİN OYLAMA YAPILACAK
Galatasaray'ın olağan mali genel kurulunda, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılacağı ileri sürüldü. Polat'ın, başkanlığı döneminde 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmemesi ve sonrasında seçime gitmek zorunda kalması olayının üzerinden 7 yıl geçerken, bugünkü mali genel kurulda Polat'ın geriye dönük ibrası için bir önerge hazırlandığı, gerekli imzaların da toplandığı iddia edildi.
ARSLAN YÖNETECEK
Bugünkü kritik mali kongresini yönetecek isim üzerinde uzlaşıldı. Başkan Mustafa Cengiz ve eski başkan Dursun Özbek, dev zirveyi Metin Arslan'ın yönetmesi konusunda fikir birliğine vardılar.
2011'DE NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da gözler mali kongreye çevrilirken Özbek'in Adnan Polat'ın kaderini paylaşıp paylaşmayacağı merak ediliyor. 27 Mart 2011'de yapılan Mali ve İdari Genel Kurulu toplantısında, seçime gitmek istemeyen Polat ve yönetim kurulu idari açıdan ibra edilmemişti. Galatasaray, 1 ay içinde olağanüstü seçime gitmiş ve Polat bu aday olamamıştı. Büyük olay yaratan gelişme sonrasında Adnan Polat, uzun bir adli sürecin ardından yargıya giderek ibrasını almıştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
Tarihi kongre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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