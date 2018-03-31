Maça metro ile gelsinler

Trabzonspor maçının biletlerinin büyük bölümü satıldı. Galatasaray yarın büyük ihtimal kapalı gişe oynayacak

Yönetici Mahmut Recevik, "Gelebilecek olan bütün taraftarlarımız lütfen toplu taşıma araçlarını, metroyu kullansınlar. Çok kalabalık bir maç bizi bekliyor. Stadyum kapıları 16.45'te açılacak. Kaosu önlemek adına taraftarlarımızın erken gelmesini istiyoruz" dedi.