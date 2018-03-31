Maça metro ile gelsinler – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Maça ile gelsinler

    Maça metro ile gelsinler

    maçının biletlerinin büyük bölümü satıldı. yarın büyük ihtimal kapalı gişe oynayacak

    Yönetici Mahmut Recevik, "Gelebilecek olan bütün taraftarlarımız lütfen toplu taşıma araçlarını, metroyu kullansınlar. Çok kalabalık bir maç bizi bekliyor. Stadyum kapıları 16.45'te açılacak. Kaosu önlemek adına taraftarlarımızın erken gelmesini istiyoruz" dedi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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