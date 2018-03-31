Derbiye kim damga vuracak!
Ofsaytta da yarışıyorlar
Galatasaray ve Trabzonspor'un gol makineleri Bafetimbi Gomis ile Burak Yılmaz ofsayda düşme konusunda da zirveyi kimselere kaptırmadı. Maç başına 2.2 ofsayt ortalaması ile bordo-mavili golcü bu alanda lider... Rakibi Gomis de ondan aşağı kalmadı ve maç başına 1.8 ofsayta yakalandı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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