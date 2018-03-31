Taktik belli: Mücadele – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Taktik belli: Mücadele

    Taktik belli: Mücadele

    Teknik patron Çalımbay, ’ı yıkmanın planlarını yaptı: “Orta sahada rakibe baskı kur, 90 dakika mücadele et ve pes etme.” Ayrıca tecrübeli futbolcular da takım arkadaşlarını derbi için özel hazırlıyor

    ekibi, ile oynayacağı karşılaşma öncesi galibiyete odaklandı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü , bireysel olarak rakibin oyuncularına önlem almazken takım halinde kendi oyunlarını sahaya yansıtmayı ve rakibi orta sahadaki baskı ile durdurmayı amaçlıyor.

    Son yapılan antrenmanda da Galatasaray derbinin taktiği üzerinde duran tecrübeli teknik adam, futbolcularına, "Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Son haftalardaki çıkışımızı bu maçla taçlandırmalıyız. Hepinize güveniyorum" diyerek moral verdi.

    Oyuncularından son düdük çalana kadar kazanmak adına gerekli mücadeleyi ortaya koymalarını da isteyen tecrübeli teknik adam özellikle Burak, Sosa, Onur ve Uğur gibi tecrübeli isimlerin bu karşılaşmada daha fazla sorumluluk alarak arkadaşlarının direncini artırmasını istedi.

    Pas, taktik ve şut çalıştılar
    Fırtına, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bordo-mavili futbolcular, idmanda dar alanda pas, taktik ve şut çalışması yaptı. Oyuncuların hırslı oluşu dikkat çekti.

    Dame N'Doye iple çekiyor
    Karadeniz ekibi, ligde Galatasaray'la oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanırken, bu maçlara damga vuran isim aynıydı: Dame N'Doye... 3 kritik mücadelede attığı 3 golle yıldızlaşan Senegalli forvet, yarınki 90 dakikayı yine iple çekiyor. Rıza Çalımbay'ın 33 yaşındaki golcüyü ikinci yarı oyuna sokması bekleniyor.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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