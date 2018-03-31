Taktik belli: Mücadele
Teknik patron Çalımbay, Galatasaray’ı yıkmanın planlarını yaptı: “Orta sahada rakibe baskı kur, 90 dakika mücadele et ve pes etme.” Ayrıca tecrübeli futbolcular da takım arkadaşlarını derbi için özel hazırlıyor
Son yapılan antrenmanda da Galatasaray derbinin taktiği üzerinde duran tecrübeli teknik adam, futbolcularına, "Savaşacağız, mücadele edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Son haftalardaki çıkışımızı bu maçla taçlandırmalıyız. Hepinize güveniyorum" diyerek moral verdi.
Oyuncularından son düdük çalana kadar kazanmak adına gerekli mücadeleyi ortaya koymalarını da isteyen tecrübeli teknik adam özellikle Burak, Sosa, Onur ve Uğur gibi tecrübeli isimlerin bu karşılaşmada daha fazla sorumluluk alarak arkadaşlarının direncini artırmasını istedi.
Pas, taktik ve şut çalıştılar
Fırtına, Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Bordo-mavili futbolcular, idmanda dar alanda pas, taktik ve şut çalışması yaptı. Oyuncuların hırslı oluşu dikkat çekti.
Dame N'Doye iple çekiyor
Karadeniz ekibi, ligde Galatasaray'la oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanırken, bu maçlara damga vuran isim aynıydı: Dame N'Doye... 3 kritik mücadelede attığı 3 golle yıldızlaşan Senegalli forvet, yarınki 90 dakikayı yine iple çekiyor. Rıza Çalımbay'ın 33 yaşındaki golcüyü ikinci yarı oyuna sokması bekleniyor.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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