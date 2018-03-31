Okay Yokuşlu sevinci
Sağ ayak bileğinde ödem tespit edilen 24 yaşındaki ön liberonun yarın Galatasaray derbisinde büyük ihtimalle forma giyeceği dile getirildi
Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan 24 yaşındaki ön liberonun çekilen MR'ında ciddi bir sorunun olmadığı öğrenildi.
Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen genç futbolcunun tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, oyuncunun Galatasaray karşısında forma giyip giymeyeceğinin maç günü netlik kazanacağı belirtildi. Ancak iğne ile de olsa sahaya çıkması yüksek ihtimal.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Toplam 1
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Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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