Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

    Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

    FIRTINA'nın tecrübeli ismi , derbisi öncesi motivasyonlarının yüksek olduğunu belirterek, "Kazanacak gücümüz var" dedi.

    30 yaşındaki orta saha, derbilerin öneminin çok daha fazla olduğunu da vurgulayarak, "Aslında biz takım olarak her maçı kazanmak için mücadele ediyoruz ancak ezeli rakiplerimizi yenince camiamızın ve taraftarımızın neşesi daha büyük oluyor. O yüzden deplasmanından alacağımız bir galibiyet ligde kalacak olan 7 hafta önce bize olan inancı daha da artıracaktır. Rakibimizin oldukça güçlü ve iddialı olduğu bilinciyle biz de kazanmak için mücadelemizi yapacağız" ifadesini kullandı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN