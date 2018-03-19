Kartal, Başakşehir'de ağır yaralı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 28. dakikada Eljero Elia'nın attığı golle 1-0 kazandı. Aynı zamanda turuncu-lacivertli takımda 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Junior Caicara, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş ise 50 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Da Costa topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

6. dakikada Adriano'nun penaltı noktası civarında kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Adebayor'un sağ taraftan kaptığı topla başlayan atakta Visca, meşin yuvarlağı ceza sahası önüne çevirdi. Elia gelişine yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

39. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Tolgay'ın içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde Negredo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



62. dakikada Caiçara'nın Adriano'ya arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Caiçara, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

73. dakikada Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Atiba'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



86. dakikada sol kanattan Adriano'nun içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Seken top ile ceza yayı üzerinde buluşan Talisca'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Babel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



90+5. dakikada sağ çaprazdan Babel'in ortasında kale önünde Talisca'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadeleyi Başakşehir 1-0 kazandı.