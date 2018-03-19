Emre ve Arda locada
Medipol Başakşehir’in yıldız isimleri Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Beşiktaş ile oynanan mücadeleyi locadan takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk ederken ev sahibi ekibin 2 önemli ismi Emre Belözoğlu ve Arda Turan, karşılaşmayı locadan takip etti. Alanyaspor deplasmanında son dakika gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Emre Belözoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımını yalnız bırakan Arda Turan maçı birlikte takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da mücadeleyi takip etti.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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