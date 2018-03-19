Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!
Beşiktaş'ta 22. dakikada sarı kart gören Gary Medel, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gary Medel sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aynı zamanda siyah-beyazlı ekipte 70. dakikada sarı kart gören Adriano'da cezalı duruma düşerek, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA VE CLİCHY'DEN KÖTÜ HABER
Mücadelenin 62. dakikasında Başakşehirli oyuncu Caiçara ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı zamanda Clichy'de 61. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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