Kocaman'ın ilginç G.Saray istatistiği!

Ülker Stadı'nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda iki takım da girdiği fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 48'e yükseltirken, lider Galatasaray ise 54 puana çıktı.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı yenip aradaki puan farkını 3'e düşürme fırsatını kullanamadı. Son 4 lig maçında sadece bir kez kazanan sarı-lacivertliler, 8 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

- Galatasaray'a karşı seri 7 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 7 maçta da yenilmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 7 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üç galibiyet ve dört beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ayrıca Galatasaray'a karşı son 5 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın'la kaydetmişti.

Tarih Maç Skor

8 Mart 2015Fenerbahçe-Galatasaray1-0

25 Ekim 2015Fenerbahçe-Galatasaray1-1

13 Nisan 2016Galatasaray-Fenerbahçe0-0

20 Kasım 2016Fenerbahçe-Galatasaray2-0

23 Nisan 2017Galatasaray-Fenerbahçe0-1

22 Ekim 2017Galatasaray-Fenerbahçe0-0

17 Mart 2018Fenerbahçe-Galatasaray0-0

- Kocaman'la 5 derbide 4 beraberlik

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 4'ünde beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kocaman'ın Fenerbahçe'si, Galatasaray karşısında iç sahada sadece bir kez kazanırken, dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

- Kalecilerden üstün performans

Derbide her iki takımın kalecisi de çok kritik kurtarışlara imza attı.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, özellikle son bölümde Galatasaray'ın girdiği net pozisyonlarda gole izin vermedi.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera da özellikle ikinci yarıda Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao'nun net pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı.