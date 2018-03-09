Süper Lig Avrupa'yı solladı! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Avrupa'yı solladı!

    Süper Lig Avrupa'yı solladı!

    Sportoto 2017-2018 sezonu gol ortalamasıyla Avrupa'nın ilk 5 ligini geride bıraktı.

    Yıldızları ve üst düzey rekabetiyle son yılların en keyif veren sezonunu yaşadığımız 'de maç başına atılan gol oranı da göz kamaştırıyor. Yıllardır oynanan defansif futbol ve kısıtlı gol pozisyonları sebebiyle izleyicisi tarafından eleştirilen ligimiz bu sezonki gol oranıyla Avrupa'nın ilk 5 ligini geride bıraktı.

    Avrupa'nın en iyi ligleri arasına girmeye çalışan ve bu sezon yayıncı kuruluş tarafından bir çok ülkede yayınlanmaya başlayan Spor Toto Süper Lig'in tutturduğu maç başına 2.93'lük gol ortalaması futbolumuzun geleceği adına umut veriyor.

    İşte 5 büyük ligdeki gol ortalaması:

    İtalya Serie A: 2.71

    İngiltere Premier Lig: 2.69

    İspanya La Liga: 2.69

    Almanya Bundesliga: 2.68

    Fransa Ligue 1: 2.63

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:15
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