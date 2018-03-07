Güneş enerjisi

Bu sezon Devler Ligi'nin parıltılı dünyasına kendini çok kaptıran Kartal, ligi biraz boşlamıştı. Bayern maçı sonrası tamamen odaklandı



Şenol Güneş, F.Bahçe maçından sonra Trabzonspor karşılaşmasında da 'taktik dehasını'konuşturdu. Kartal'da şampiyonluk nağmeleri iyice yükseldi



Trabzonspor derbide silik kalınca çatlak sesler arttı. İki Beşiktaş maçı yorgunu F.Bahçe, Akhisar'a yenildi. Aslan, Karabük'ü 7 golle rahat geçti



Bu Beşiktaş rakip tanımaz

Kartal art arda 2 şampiyonluğun ardından bu sezon Avrupa'da rüya gibi maçlar oynuyordu. Ancak 'bölüm sonu canavarı' Bayern'den 5 yiyince kendine geldi. Pek ciddiye alamadığı Süper Lig'e tam anlamıyla geri dönüş yaptı. Fenerbahçe ile oynadığı 2 maçın ardından gitti Trabzonspor'u doğru oyunla deplasmanda Negredo- Babel ortaklığıyla geçti. Güneş'in derbilerdeki akıllı hamleleri yine farkını gösterdi. Ligin en güçlü kadrosuna sahip Kartal, Şenol Güneş gibi bir değerin farkını ortaya koymasıyla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor.



Helva olmadı çorbaya döndü

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay sürekli "Bu kadroyu ben yapmadım" diyor ama bu biraz birlikte çalıştığı oyunculara haksızlık oluyor. Un var, şeker var. Ondan istenen Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Burak, Rodallega gibi her takımda oynayabilecek yıldızlardan helva yapması. Ancak sürekli şikayet eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş derbisinde ne yaptı kimse anlamadı. Futbolcular maçın başından sonuna kadar yerleşim sorunu yaşadı. Özellikle değişikliklerden sonra iş tam çorbaya döndü. Rodallega oyuna girdikten sonra N'Doye'un sol kanat mı, forvet arkası mı, yardımcı golcü mü olduğunu çözebilen çıkmadı.



KADIKÖY'DE 'KOCAMAN' KAYIP

Fenerbahçe 4 günde oynadığı iki Beşiktaş maçında hem fiziksel hem de kafa olarak fazlasıyla yorulmuş. Bu Akhisar maçına yansıdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın "Korktuğum senaryo başıma geldi" dediği kadar oldu. Fikstür avantajı olan Kanarya, Kadıköy'de Akhisar'a kaybederek ciddi yara aldı. G.Saray ise haftayı adeta 'bay' geçti. Küme düşmeye namzet Karabükspor'u Aslan, 7 golle geçti. Bafetimbi Gomis fileleri 4 kez sarsarak krallığını sağlamlaştırdı. Zirvede Başakşehir, aşağıda Alanya kritik galibiyetler aldı. Sivas'ın şovu Antalya'da sürdü.



HAFTANIN ASİSTİ EMRE AYTEMİZ ALANYA

Güney ekibi, G.Birliği'ni deplasmanda tek golle yenerken Emre Akbaba nefis bir asist yaptı. Taç çizgisine yakın bir yerden, kesme gol pasıyla Etame M'Billa ile topu buluşturdu.



HAFTANIN KURTARIŞI GÜNAY GÖZTEPE

Başakşehir maç boyunca Göztepe kalesine akın akın geldi. Günay 6 net top kurtardı. Bunlardan birinde oldukça yakın mesafeden Mossoro'nun vuruna verdiği refleks harikaydı.



HAFTANIN TAKIMI TM AKHİSAR

Kolay değil Kadıköy deplasmanında 3 gol atmak, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi yıkmak. Okan Buruk ve öğrencileri doğru futbolla bunu başardılar.



HAFTANIN SÖZÜ ÖNDER ÖZEN

Akhisarlı Muğdat, Fenerbahçe maçında futbol resitali sundu. Yorumcu Önder Özen konuyu ilginç sözlerle özetledi: "Juventus'tan gelen İsla'nın Nazillispor geçmişi olan Muğdat'a kaptırdığı bir top var ki bunu yorgunlukla falan açıklamak mümkün değil"



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Kahraman askerimiz Afrin'de destan yazıyor. Atiker Konya'nın Yeni Malatya'yı ağırladığı mücadelenin devre arasında şehitlerimiz için dualar okundu.



HAFTANIN OLAYI GÖZ YAŞARTAN SAHNELER

Karabük'te Galatasaray rakibini 7-0 yenerken karşılaşmanın son 15 dakikasında inanılmaz görüntüler vardı. İki takım taraftarları maçı bıraktılar ve karşılıklı olarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" tezahüratları yaptılar. Bu muhteşem anlar herkesin kalbini titretti.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

YOK



SARI KART

Claro (G.Birliği), Charles, Nazım (Antalya), Ali Turan (Konya), Umut Bulut (Kayseri), Sabri (Göztepe), Hubocan (Trabzon), Lopes (Akhisar)



İNENLER



JURAJ KUCKA

Tanımasak son 2 sezonu Milan'da olmak üzere 8 yılı İtalya'da geçirdiğine inanmak güç. Beşiktaş maçında ne top kaptı ne top yaptı. O böyle olunca Trabzon'un etkisi kalmadı.



CARLOS KAMENİ

Fenerbahçe'nin Akhisar'a yenildiği maçta en çok eleştirilen isimlerden biriydi. Yediği gollerde hatası olup olmadığı tartışılır ama o kaledeyken yürekler ağızlarda.



HAMZA HAMZAOĞLU

Kayseri'yi yenip Osmanlı ile berabere kalmışlardı. Evlerindeki Sivas maçında fark yediler. Hamza Hamzaoğlu öğrencilerini bu kritik karşılaşmaya hiç motive edemedi.



ÇIKANLAR



YUTO NAGATOMO

Tecrübeli futbolcu sadece kalitesini değil karakterini de konuşturuyor. Japon oyuncu disiplinden bir an kopmuyor. Karabük maçında 1 asist yaptı, 1 de golü hazırladı.



ALVARO NEGREDO

Trabzonspor maçını çözen isim oldu. 2. devrede oyuna girdi. Babel'e yaptığı asistten önce 73 metrelik bir koşu yaptı. İkinci golde de pası veren İspanyol yıldızdan başkası değildi.



EROL BULUT



GOL KRALLIĞI



GOMİS GALATASARAY

Gomis..........G.SARAY........ 24

Burak..........TRABZON........18

Jahovic........KONYA............ 15

Umut...........KAYSERİ.......... 13

Love............BEŞİKTAŞ........ 12

Adebayor....BAŞAKŞEHİR... 12

Giuliano......F.BAHÇE.......... 11



ASİST KRALLIĞI



VİSCA BAŞAKŞEHİR

Visca.............BAŞAKŞEHİR.....12

Rodrigues.....G.SARAY.............8

Belhanda......G.SARAY.............8

Emre.............BAŞAKŞEHİR......8

Valbuena......F.BAHÇE.............8

Feghouli.......G.SARAY............. 7

Quaresma....BEŞİKTAŞ...........6



HAFTANIN GOLÜ EMRE KILINÇ DG SİVASSPOR

Yiğidoların, Antalya'yı yendiği maçta Kone'den aldığı topu çok iyi yumuşattı. Harika bir vole vuruşuyla da fileleri havalandırmayı başardı.

Stajını Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yanında yapan Erol Bulut, Yeni Malatya'da benzer taktiği uyguluyor. Bu sezon 9 maçta kalelerinde gol görmediler. 5'ini kazandılar.



HAFTANIN HOCASI ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ

Deneyimli çalıştırıcı lige damgasını vurmaya başladı. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde gol atan Vida'yı çıkarıp forvet Negredo'yu oyuna sokmuştu. Tüm oyunu Kanarya kalesine yıkıp derbiyi almıştı. Bu hafta da Trabzon maçında Negredo'yu Love'ın yerine sahaya sürdü. İspanyol forvetin girişi Babel'i rahatlattı. Tecrübesiyle zorlu iki karşılaşmanın da üstesinden gelmeyi bildi.



HAFTANIN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR KASIMPAŞA-OSMANLI

Bu hafta da önemli hakem hataları yaşandı. Meslektaşlarına oranla nispeten kolay bir maça atanan Cüneyt Çakır ise Kasımpaşa- Osmanlıspor karşılaşmasını büyük bir başarıyla yönetti. Baskısız ortamdaki maçta iki taraf adına da adil düdükler çaldı. Neredeyse ona hiç itiraz edilmedi.



HAFTANIN YILDIZI



GOMİS (GALATASARAY)

CİMBOM bu sezon ligde en kolay maçlarından birini oynadı. Bafetimbi Gomis ise her zamanki gibi iş ciddiyetini sergiledi. Karabük ağlarına 4 gol bıraktı. Yine skor yükünü fazlasıyla çeken isimdi.



HAFTANIN 11'İ



HAYDAR (ALANYA)

Kalede Haydar varken Alanyaspor çok daha güvenli oynuyor. Sakatlıktan 4 maç kaçırdı, Alanya 3 puanı bir arada göremedi. G.Birliği maçında döndü, Güney ekibi yine kazandı.



ÖMER (AKHİSAR)

Ege temsilcisi, F.Bahçe'yi deplasmanda mağlup ederken sahanın en etkili isimlerinden biriydi. Savunma görevini fazlasıyla yaptı, hücumda da 1 asistle oynadı.



EPUREANU (BAŞAKŞEHİR)

Ligin en başarılı savunmacılarından. Kritik Göztepe maçında forvetlerin yapamadığını yaptı, golü atıp İzmir ekibinin kilidini kırdı.



NAGATOMO (G.SARAY)

Hep ciddi, hep formda. Farklı Karabük galibiyetinde 2 golü hazırlayan isimdi. Maç boyu ileri-geri çalıştı.



BATALLA (BURSA)

Artık yaşlandım son senem' diyor ama futbol resitali sunmayı sürdürüyor. Harika bir asist yaptı.



EMRE (SİVASSPOR)

Nefis bir maç çıkardı. Sivas'ın görkemli Antalya galibiyetine 1 gol, 2 asistle damgasını vurdu.



?MUĞDAT (AKHİSAR)

Ele avuca sığmayan isim neredeyse tek başına F.Bahçe defansını dağıttı. 1 asist yaptı.



BABEL (BEŞİKTAŞ)

Cenk'in gidişiyle birlikte formu biraz düşmüştü. Trabzon'da Negredo ile kurduğu iş birliği 2 gol getirdi.



FEGHOULİ (G.SARAY)

Aslan için rahat geçen Karabük maçında istatistik kağıdını fazlasıyla doldurdu. Kaşla göz arasında 3 asist birden yaptı.



BOUTAİB (Y.MALATYA)

Ligin en önemli pivot santrforlarından biri olduğunu yine gösterdi. Atiker Konya'yı yıkan tek golü kaydetti, 3 puanı getirdi.



?GOMİS (G.SARAY)

Çok büyük bir profesyonel olduğunu yine kanıtladı. Rakip Real Madrid de olsa aynı, Karabük de olsa aynı ciddiyette oynuyor. Attığı 4 golle haftanın yıldızı oldu.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



1- KARABÜK-G.SARAY

Galatasaray deplasman fobisini ligin en zayıf halkası Karabükspor karşısında yenerken çuvalla gol attı. Feghouli-Gomis ikilisinin sahne aldığı karşılaşma tek kale maç şeklinde oynandı. Gomis attığı 4 golle rekor kırarken gol krallığı yarışında yerini pekiştirdi.



2- BAŞAKŞEHİR-GÖZTEPE

Son haftalarda istikrarsız görünen ve 4 maçta 1 galibiyet alan Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 yendi. Maça damga vuran Ali Palabıyık'ın ev sahibini kollamaya çalışan görüntüsüydü. Yakışmadı, ne Başakşehir'in buna ihtiyacı var ne de Palabıyık'ın böyle bir hakkı!



3- TRABZON-BEŞİKTAŞ

Derbinin ilk yarısında futbol adına ortaya konan bir şey olmazken 2. yarıda Beşiktaş sazı eline alıp bildiği gibi çalmaya başladı. Kartal'ı Karadeniz semalarında uçuran oyuncusu çok eleştirilmesine rağmen özellikle derbilerde yaptığı asistlerle dikkat çeken Negredo oldu. İspanyol oyuncu hem kendisi oynadı, hem Babel'i oynattı ve Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli geçmesine çok büyük katkı yaptı.



4- FENERBAHÇE-AKHİSAR

Haftanın sürprizi Akhisar'dan. F.Bahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yendi. Skor kadar ilginç olan Kocaman'ın maç sonu, Beşiktaş maçına atıfta bulunan, "Taç atışında hakem hakkımızı yedi, tacımızı çaldılar" sözleriydi. Artık literatürümüzde "Tacımızı çaldılar" cümlesi var.



5- A.KONYA-Y.MALATYA

Kümede kalma mücadelesi veren takımların bu hafta aldıkları sonuçlar ilginçti. Alanyaspor, 2. yarının flaş takımı G.Birliği'ni deplasmanda tek golle geçti. Ligde kalmaya çalışan Konyaspor ise Malatyaspor'a son dakikalarda boyun eğdi, Mehmet Özdilek gitti.

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