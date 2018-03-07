5 kulüp PFDK’lık – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    5 kulüp ’lık

    5 kulüp <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’lık
    'de 5 kulüp 'lık oldu. 'ndan yapılan açıklamada; , , , ve Demir Grup Sivasspor "kötü ve çirkin tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle 'na sevk edildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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